رايح ينتقل إلى الدوري السعودي لمجاورة مواطنه بن سايح
بقلم كريم تيغرمت
سجل اللاعب الجزائري مليك رايح، انتقاله إلى الدوري السعودي، ضمن الميركاتو الصيفي الجاري، أين سيخوض تجربة جديدة.
وأعلنت إدارة نادي الجبلين السعودي، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، عن تعاقدها مع مليك رايح.
كما يأتي انتقال رايح، للدوري السعودي، بعد خوضه تجربة في الدور التونسي لمدة موسم واحد مع النادي الصفاقسي.
ويعتبر مليك رايح (30 عاما)، ثاني لاعب جزائري يلتحق بنادي الجبلين هذا الصيف، بعد المهاجم السابق لشبيبة القبائل رضا بن سايح.
✍🏻| المحور الجزائري مليك رايح ينضم لكتيبة فارس الشمال 🇩🇿👏🏻🤩#الجبلين pic.twitter.com/WhrdkRJCKk
— نادي الجبلين السعودي (@aljabalainFC) July 13, 2022
Welcome MaliK Raiah 💪🏻🇩🇿🤩🤎#الجبلين pic.twitter.com/2xzfmt8sFZ
— نادي الجبلين السعودي (@aljabalainFC) July 13, 2022
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