رايفاتس: “المنتخب الجزائري يملك مواهب كبيرة قادرة على ترك بصمتها لسنوات”
بقلم كريم تيغرمت
أثنى التقني الصربي ميلوفان رايفاتس، على المواهب الشابة التي يضمها المنتخب الجزائري، مبديا ثقته قدرتها على التألق لسنوات طويلة.
وصرح المدرب رايفاتس، لموقع “العربي الجديد”: “منتخب الجزائر يملك مجموعة قوية، ولديه العديد من المواهب”.
كما أضاف المدرب الأسبق للمنتخب الوطني: “منذ سنوات، يملك المنتخب الجزائري مواهب مميزة”.
وتابع ميلوفان رايفاتس: “يمكن لبعض الأسماء ممّن هم في المنتخب الجزائري حالياً ترك بصمة كبيرة في كرة القدم، لسنوات قادمة”.
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