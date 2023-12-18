رايفاتس: “لهذا السبب غادرت المنتخب الجزائري”

عاد المدرب الصربي، ميلوفان رايفاتس. للحديث عن التجربة التي خاضها على رأس العارضة الفنية للمنتخب الجزائري، كاشفا أسباب رحيله عن هذا الأخير.

وصرح رايفاتس، في حوار خص به موقع “العربي الجديد: “لقد أصبح كل شيء من الماضي، بالنسبة لي تبقى تجربة وانتهت”.

كما أوضح: “بعد تعادلنا أمام منتخب الكاميرون، في الجولة الاولى من تصفيات كأس العالم 2018، شعرت بأن الوقت قد حان للتغيير”.

وأردف: “التواصل بيني وبين بعض اللاعبين لم يكن مثاليا، كان أفضل شيء بالنسبة للجميع هو الانفصال”.

وتابع ميلوفان رايفاتس: “اجتمعت برئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، محمد روراوة، واتفقنا على انهاء العقد بشكل ودي”.