رايفاتس يبدي رأيه بخصوص غياب براهمي عن الخضر

تحدث المدرب الصربي ميلوفان رايفاتس، عن عدم تواجد ياسين براهيمي، ضمن قائمة الناخب جمال بلماضي، مؤخرا.

وقال رايفاتس، بخصوص براهيمي، في حوار خص به موقع “العربي الجديد”: “أعتقد أن المدربين يجب أن يختاروا اللاعبين الذين يتناسبون بشكل جيد ويقدمون مساهمة كبيرة للمنتخب”.

وأضاف: “في نهاية المطاف يتحمل المدرب المسؤولية، لأنه من يتخذ القرارات بشأن اختيار اللاعبين”.

يذكر أن ياسين براهمي، سبق له العمل تحت اشراف المدرب الصربي ميلوفان رايفاتس، عندما كان هذا الأخير على رأس العارضة الفنية للخضر.