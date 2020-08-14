“رايولا” في روما لحسم صفقة فارس وهذا النادي يحاول خطفه

يتواجد وكيل الأعمال الشهير، مينو رايولا، في العاصمة الإيطالية روما، من أجل حسم صفقة الدولي الجزائري محمد سليم فارس.

وكشفت وسائل الإعلام في بلاد البيتزا، بأن مناجير مدافع الخضر، يتجه لترسيم صفقة إنتقال موكله الى لازيو في الساعات القادمة.

وأكدت ذات المصادر، بأن تورينو، يُواصل هو الآخر مساعيه الحثيثة لخطف الظهير الأيسر، رغم أن “اللازيالي” أخذوا الأسبقية مؤخرا.

يُشار بأن بطل إفريقيا، لا يزال مُرتبطا مع “سبال”، ولكن هذا الأخير لا يعارض بيع عقده وسيوافق على المُقترح الأعلى قيمة للتخلي عن نجمه.