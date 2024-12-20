رايولا يكشف موقف إدارة ميلان من مستقبل بن ناصر

تحدث إنزو رايولا، وكيل أعمال اللاعب الدولي الجزائري ونادي ميلان الإيطالي، إسماعيل بن ناصر، عن مستقبل موكله، تزامنا مع اقترابه من العودة إلى الميادين.

وصرّح، إنزو رايولا، لموقع “Sportiva” الإيطالي، بخصوص مستقبل بن ناصر مع الروسونيري: “لا أعتقد أن إدارة نادي ميلان ستقوم بأي تغييرات تجاه اللاعب بن ناصر (يقصد أنها لن تتخلى عن خدماته) ولا أرى أن هناك ضرورة لإحداث تغييرات”.

وأضاف المتحدث: “بن ناصر قريب جدا من العودة إلى الميادين، لقد غاب لمدة طويلة، واستغرق وقتا طويلا للتعافي، علينا الانتظار حتى يتعافى اللاعب بهدوء”.

يذكر أن موعد عودة الدولي الجزائري بن ناصر إلى المنافسات الرسمية بات قريبا جدا. بعد شفائه من آثار الإصابة التي أبعدته عن الميادين لمدة قاربت الأربعة أشهر.

وأصبح من الممكن جدا أن يعود للمشاركة، بداية من مباراة فريقه أي سي ميلان أمام روما بتاريخ الـ29 ديسمبر الجاري، أو في مباراة ميلان أمام يوفنتوس في كأس السوبر الإيطالي يوم الثالث جانفي المقبل.