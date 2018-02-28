راييفاتش: “الإتحاد الجزائري السابق لم يدعم أفكاري وهذه مشكلة الجزائر”

تحدث الناخب الوطني الأسبق “ميلوفان راييفاتش” عن الفترة القصيرة التي قضاها رفقة الخضر، أين أشرف على مباراتين فقط ففاز بسداسية في مباراته الأولى وتعادل ضد الكاميرون.

وقال “راييفاتش” في تصريح لموقع “غول”: “نعم مسيرتي مع الجزائر كانت قصيرة جدا، مباراتين فقط”.

وأضاف: “فزت في الأولى بسداسية والثانية تعادل، والإتحادية لم تساندنِ ولم تدعم أفكاري ولهذا السبب رحلت”.

وتابع: “الجزائر لديهم فريق جيد لكن هناك فرق كبير بين الخط الهجومي والخط الدفاعي”.

وختم كلامه: “عليهم بمراجعة الخط الخلفي وإذا نجحوا في ذلك فسيعودون للقمة”.