راييفاتش: “سوداني يفهم جيدا اللغة الكرواتية وهذا ساعدني كثيرا”

أكد الناخب الوطني الأسبق “ميلوفان راييفاتش”، أنّ المهاجم “هلال سوداني” كان يتولى مهمة الترجمة خلال فترة إشرافه على المنتخب الوطني.

وأشاد راييفاتش في تصريح لموقع “غول العالمي” في نسخته الكرواتية، بمستوى مهاجم دينامو زغرب الكرواتي قائلا:

“ساعدني سوداني كثيرا في الحديث كونه يفهم جيدا اللغة الكرواتية، وهو شخص رائع ولاعب محترف بالمعنى الحقيقي”.

وأردف: “سوداني كان يثق في كثيرا، ولا يمكنني أن أقول إلا الإيجابيات عن هذا اللاعب”.

وختم كلامه: “لا يزال سوداني أفضل لاعب في الجزائر، وسأكون مسرورا برؤيته مرة أخرى”.