رباش:” أريد اللعب مع المنتخب الجزائري”
بقلم فيصل زيان بوزيان
أعرب مهاجم نادي ديبورتيفو ألافيس الإسباني، وصاحب الأصول الجزائرية عبد الرحمن رباش، عن أمنيته بالإنضمام للمنتخب الوطني مستقبلا.
وصرح المهاجم رباش إلى قناة “بيين سبورتس” القطرية اليوم الإثنين:”اللعب في الدرجة الأولى الإسبانية يفتح أبواب المنتخب، وأتمنى أن أتلقى إستدعاء لتمثيل المنتخب الجزائر”.
وأضاف المتحدث:”سأواصل العمل بجد في الجولات التسعة المتبقية من الليغا لمساعدة فريقي”.
يجدر الإشارة، شارك رباش في 20 مواجهة هذا الموسم مع فريقه ديبورتيفو ألافيس منها 6 مناسبات كأساسي وسجل هدف وحيد.
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