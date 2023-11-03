رباش يقود فريقه ألافيس للفوز بـ 10 أهداف أمام ديبورتيفو مورسيا

قاد المهاجم الجزائري عبد الرحمان رباش، أمس الخميس، فريقه ألافيس، للتأهل للدور 16 من كأس الملك بعد الفوز أمام ديبورتيفو مورسيا.

وشارك المهاجم الجزائري أساسيا لأول مرة هذا الموسم، في المواجهة لغاية الدقيقة 71 من الشوط الثاني، وتمكن من تسجيل هدفين في الدقيقة 7 و 38 من الشوط الأول من المباراة.

ومنح رباش، تمريرتين حاسمتين في الدقيقة 13 و52، في المواجهة التي عرفت فوز ألافيس بعشرة أهداف مقابل صفر.

كما نال رباش تنقيط 9.8 في اللقاء، ثاني أعلى عامة في اللقاء بعد زميله في الفريق كاريكابورو صاحب الهاتريك في المباراة.

يجدر الإشارة، شارك رباش مع فريقه ألافيس في 8 مواجهات هذا الموسم في كل المنافسات، منها مرة واحدة كأساسي.