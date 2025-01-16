رباش يلتحق بصفوف غرناطة حتى نهاية الموسم

أعلن نادي غرناطة الناشط في الدرجة الثانية الإسبانية، اليوم الأربعاءن عن التعاقد مع المهاجم الجزائري، عبد الرحمن رباش.

قادما من نادي ديبورتيفو ألافيس على سبيل الإعارة، لغاية نهاية الموسم الكروي الجاري.

ورحبت إدارة النادي الأندلسي، بالوافد الجديد، عبد الرحمن رباش، وتمنت له التوفيق مع الفريق.

للإشارة، ينافس نادي غرناطة على الصعود إلى الدرجة الأولى الإسبانية “الليغا”، حيث يحتل النادي المركز الثامن برصيد 34 نقطة، بفارق نقطيتين عن “البلاي أوف”.