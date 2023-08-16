رباعية تاريخية.. مانشستر سيتي يفوز بـ “السوبر” الأوروبي

توج فريق مانشستر سيتي، اليوم الأربعاء، بلقب السوبر الأوروبي على حساب إشبيلية الإسباني في النهائي المثير الذي جرى بملعب “كاريس” في اليونان.

وفاز مانشستر سيتي بقيادة المدرب بيب غوارديولا الرباعية التاريخية له، بعد فوزه أمام الخصم الاسباني بركلات الترجيح 5 مقابل 4. بعدما انتهى الوقت الرسمي بالتعادل بهدف مقابل هدف.

وحقق السيتيزنس، أول ألقابه في غياب الدولي الجزائري رياض محرز الذي فضل الانتقال إلى الدوري السعودي من بوابة الأهلي.

وفاز الفريق الإنجليزي بالرباعية المتمثلة في كل من الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد، دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي

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