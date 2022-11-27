رباعية كرواتيا تبعث بكندا خارج مونديال قطر

هزم أمسية اليوم الأحد المُنتخب الكرواتي مُنتخب كندا في منافسة كأس العالم 2022 الجارية فعالياتها بقطر.

حيث انتهت موقعة ملعب خليفة الدولي بفوز الكروات برباعية كاملة مُقابل هدف وحيد ليُقصى المُنتخب الكندي.

وتقدم ألفونسو ديفيز لكندا في الدقيقة الـ2 من مواجهة الجولة الثانية للمجموعة F.

قبل أن يُسجل، اندريج كراماريتش على مرتين في الدقيقتين الـ36 والـ70، وماركو ليفايا في الدقيقة الـ44، و لوفرو مايير في الدقيقة 90+4 للكرواتيين.

وبهذه النتيجة تقاسم الكروات الصدارة مع المغرب بـ4 نقاط، بلجيكا بثلاث نقاط وكندا بصفر نقطة.