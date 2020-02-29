رباعين :البنوك العمومية مدعوة للعب دورها “الإستثماري “

صرح رئيس حزب 54،فوزي رباعين اليوم بجيجل اليوم أن”البنوك العمومية مدعوة للعب دورها الإستثماري لأجل تحقيق إقلاع إقتصادي حقيقي.حسب تطلعات الشعب”

وقال خلال لقاء مع الصحافة، على هامش النشاط التجسدي الذي نظمه الحزب، أن ما ينتظرالجزائرحاليا هو النهوظ بالإقتصاد الوطني.

مضيفا بأن ذلك،”لا يأتي إلا بتحرير البنك المركزي، ومساهمته في تمويل المشاريع، لصالح البلاد،كما هو معمول به عالميا.

وأضاف رباعين بأن ذلك ،”سيسمح للجزائر بتحقيق الامن الغذائي في المرحلة الأولى، بالمزاوجة بين الفلاحة والصناعة التحويلية، والذهاب الى الأعمق.

وتطرق فوزي رباعين، الى مشروع مراجعة الدستور، الذي قال بأن هناك قضايا يجب التطرق إليها، في مسودة النقاش مع الرئاسة.

كما جدد رباعين، أن القضية الأولى التي يجب مراجعتها، هي التداول على السلطة،واستقلاليةالعدالة ،وتحقيق دستور توافقي، يكرس دولة القانون.