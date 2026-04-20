رباعي الاتحاد ولاعب بلوزداد في تشكيلة نصف نهائي الكونفدرالية

عرفت التشكيلة المثالية الخاصة بإياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، تواجد 4 لاعبين من اتحاد العاصمة ولاعب واحد من شباب بلوزداد.

ونشر موقع “سوفاسكور” تشكيلة إياب المربع الذهبي لـ”الكونفدرالية”. واختير حامي عرين اتحاد العاصمة، أسامة بن بوط، الأفضل بتقييم 7.7.

كما ضمت التشكيلة الثلاثي الآخر، الناشط في الاتحاد، حسين دهيري، بـ 7.4 وهو ثاني أعلى تقييم، بالإضافة إلى أحمد خالدي. مسجل هدف التأهل في مرمى أسفي، بـ 7.1، والسنغالي إيتيان تيندينغ، بـ 7/10.

بينما حجز مدافع “السياربي” نوفل خاسف، مكانة في تشكيلة إياب نصف نهائي الكونفدرالية. على الرغم من إقصاء ناديه على يد الزمالك المصري، وحصل خاسف على تقييم 6.8.