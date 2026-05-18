رباعي الاتحاد يسيطر على التشكيلة المثالية لكأس الكونفيدرالية 2026

سيطر لاعبو اتحاد العاصمة، على التشكيلة المثالية لمنافسة كأس الكونفيدرالية لكرة القدم، لموسم 2025-2026، التي توجوا بها مؤخرا.

ونشر موقع “sofascore”، التشكيلة المثالية لكأس الكونفيدرالية، والتي ضمّت 4 لاعبين من اتحاد العاصمة.

وتصدّر حارس مرمى الاتحاد، أسامة بن بوط، التشكيلة المثالية، إلى جانب كل من دهيري، مالون، وغشة.

كما ضمّت هذه التشكيلة المثالية أيضا، لاعبين من شباب بلوزداد، ويتعلق الأمر بكل من بن عيادة، وبن غيث.

يذكر أن اتحاد العاصمة، توّج بهذه الطبعة الأخيرة لكأس الكونفيدرالية لموسم 2025-2026، على حساب نادي الزمالك المصري.