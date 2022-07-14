رباعي الخضر الناشط في نيس يلتحق بالبرتغال للتربص

التحق، اليوم الخميس، كل من هشام بوداوي وأندي ديلور وبلال براهيمي إلى جانب يوسف عطال بمدينة “ألغارف” البرتغالية. للشروع في تربص تحضيري استعدادي رفقة فريقهم نيس الفرنسي.

ونشرت إدارة الفريق الفرنسي عبر الفصحة الرسمية على الفايسبوك صور للاعبين بعد ساعات فقط من وصولهم إلى البرتغال.

ويعوّل رباعي الخضر كثيرا على الموسم الجديد لبعث مشواره من جديد و فتح باب التألق الذي سيعود فضله على المنتخب الوطني.

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