رباعي الخضر ضمن أفضل تشكيلة مغاربية لعام 2021

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية، عن التشكيلة المغاربية المثالية لعام 2021، والتي ضمت أربعة لاعبين من المنتخب الوطني.

وتصدر قائد الخضر، ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي، رياض محرز، هذه التشكيلة، إلى جانب مواطنه يوسف بلايلي.

كما فرض نجم الميلان، اسماعيل بن ناصر، تواجده هو الآخر ضمن هذه التشكيلة، مرفوقا بزميله في المنتخب، رامي بن سبعيني.

كما ضمت هذه التشكيلة المغاربية العديد من النجوم، على غرار المغربي أشرف حكيمي، والتونسي وهبي خزري.