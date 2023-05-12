إعــــلانات
الرياضة

رباعي الخضر ضمن قائمة نيس الخاصة بمواجهة ستراسبورغ

بقلم كريم تيغرمت
رباعي الخضر ضمن قائمة نيس الخاصة بمواجهة ستراسبورغ
  • 29
  • 0

كشفت إدارة فريق نيس الفرنسي، اليوم الجمعة عن القائمة الموسعة للاعبين المعنيين بمباراتهم المقبلة في مواجهة ستراسبورغ.

وأكد الحساب الرسمي لنادي نيس على “تويتر”، عن تواجد كل من يوسف عطال، هشام بوداوي، بوعناني، وبراهيمي، ضمن هذه القائمة.

وسيتنقل الرباعي الجزائري، رفقة ناديهم نيس، إلى ستراسبورغ، لمواجهة هذا الأخير، غدا السبت، ضمن الجولة الـ35 من الليغ 1.

رابط دائم : https://nhar.tv/xnbn3
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر