رباعي الخضر ضمن قائمة نيس الخاصة بمواجهة ستراسبورغ

كشفت إدارة فريق نيس الفرنسي، اليوم الجمعة عن القائمة الموسعة للاعبين المعنيين بمباراتهم المقبلة في مواجهة ستراسبورغ.

وأكد الحساب الرسمي لنادي نيس على “تويتر”، عن تواجد كل من يوسف عطال، هشام بوداوي، بوعناني، وبراهيمي، ضمن هذه القائمة.

وسيتنقل الرباعي الجزائري، رفقة ناديهم نيس، إلى ستراسبورغ، لمواجهة هذا الأخير، غدا السبت، ضمن الجولة الـ35 من الليغ 1.