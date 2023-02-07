رباعي الخضر ضمن التشكيلة المثالية للشان

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن التشكيلة المثالية لبطولة كأس إفريقيا للمحليين “الشان”، التي احتضنتها الجزائر خلال الفترة ما بين 13 جانفي و 4 فيفري.

وضمت التشكيلة تواجد رباعي جزائري، حيث يتعلق الأمر بكل من المدافعين أيوب عبد اللاوي، وشعيب كداد، بالإضافة إلى لاعب الوسط حسام الدين ميريزاق، وكذا هداف البطولة أيمن محيوص.

وللإشارة، خسر أشبال المدرب مجيد بوقرة نهائي الشان أمام المنتخب السنغالي بملعب نيلسون مانديلا بركلات الترجيج 5/4 عقب انتهاء الـ120 د بالتعادل السلبي 0/0.