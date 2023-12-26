رباعي الخضر يصل الجزائر للإلتحاق بتربص بسيدي موسى

وصل رباعي الخضر كيفن غيتون وأنتوني ماندريا، إلى جانب نبيل بن طالب و عيسى ماندي اليوم الثلاثاء، إلى مطار هواري بومدين قادمين من فرنسا بعدما اختتموا المنافسة الرسمية مع ناديهم.

ولقي غيتو وماندريا إلى جانب ماندي وبن طالب ترحيبا كبيرا من قبل المسؤولين عن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، بمطار هواري بومدين، الذين قادوهم مباشرة إلى مركز سيدي موسى، أين سيندمجون في التحضيرات يوم غد رفقة البقية.

وسيلتحق الرباعي بالرفقاء المتواجدين في تربص سيدي موسى على غرار رايس وهاب مبولحي ويوسف بلايلي وإسلام سليماني ويوسف عطال.

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