رباعي الملهى.. إدارة مولودية الجزائر تكشف العقوبات النهائية

كشفت أمسية اليوم الثلاثاء إدارة فريق مولودية الجزائر بصفة رسمية عن العقوبات النهائية الخاصة برباعي فضيحة الملهى الليلي وهم ربيعي، علاتي ، عدادي وكذا بلال بن ساحة، وذلك عبر بيان رسمي نُشر في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.

القرارات النهائية جاءت عقب تقديم الرباعي لطعون قانونية بعد صدور العقوبات الأولية من قبل إدارة مولودية الجزائر قبل أسبوعين، وأكد بيان الفريق العاصمي أن الرباعي اعترف بالأفعال المنسوبة إليهم إلا أن ربيعي هو اللاعب الوحيد الذي قدم تبريرات يُمكن إعتبارها ظروف مُخففة.

الإدارة العاصمية قررت إيقاف توفيق عدادي عن التدريبات و المنافسات الرسمية مع الفريق الأول لمدة ستة أشهر وتحويله إلى الفريق الرديف لضمان حقه في التدريب خلال هذه الفترة مع خصم ثلاث أشهر من الراتب، وتغريمه بمبلغ مليوني دينار جزائري ( 2.000.000.00 دج ).

إيقاف الثنائي علاتي وبن ساحة عن التدريبات و المنافسات الرسمية مع الفريق الأول إلى غاية نهاية الموسم 2020-2021

وتحويله إلى الفريق الرديف كضمان لحقهم في التدريب خلال هذه الفترة مع خصم ثلاث أشهر من الراتب، وتغريمهم بمبلغ مليون و نصف دينار جزائري ( 1.500.000.00 دج ).

بالنسبة لربيعي تقرر خصم شهرين من الراتب وتغريمه بمبلغ مليون دينار جزائري ،( 1.000.000.00 دج ).

البيان الكامل:

بعد الطعون المقدمة في غضون الأوقات و الأشكال القانونية من طرف اللاعبين: – توفيق عدادي – وليد علاتي – بلال بن ساحة – ميلود ربيعي المنتمين لأكابر الشركة الرياضية ” العميد ” مولودية الجزائر، إجتمعت لجنة الطعون التابعة لإدارة النادي بمقر الفريق ، و ذلك من أجل الإستماع إلى الأطراف المعنية بحضور ممثليهم. حيث إعترف اللاعبون بالأفعال المنسوبة إليهم. حيث أن سلوكهم يتناقض تماما مع القيم التي يحملها فريق مولودية الجزائر ، و مع دورهم كنموذج و مثال يقتدي به الشباب. حيث أن ميلود ربيعي هو اللاعب الوحيد الذي قدم تبريرات يمكن إعتبارها ظروف مخففة.