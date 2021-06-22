رباعي الملهى.. إدارة مولودية الجزائر تكشف العقوبات النهائية

كشفت أمسية اليوم الثلاثاء إدارة فريق مولودية الجزائر بصفة رسمية عن العقوبات النهائية الخاصة برباعي فضيحة الملهى الليلي وهم ربيعي، علاتي ، عدادي وكذا بلال بن ساحة، وذلك عبر بيان رسمي نُشر في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.
القرارات النهائية جاءت عقب تقديم الرباعي لطعون قانونية بعد صدور العقوبات الأولية من قبل إدارة مولودية الجزائر قبل أسبوعين، وأكد بيان الفريق العاصمي أن الرباعي اعترف بالأفعال المنسوبة إليهم إلا أن ربيعي هو اللاعب الوحيد الذي قدم تبريرات يُمكن إعتبارها ظروف مُخففة.
الإدارة العاصمية قررت إيقاف توفيق عدادي عن التدريبات و المنافسات الرسمية مع الفريق الأول لمدة ستة أشهر وتحويله إلى الفريق الرديف لضمان حقه في التدريب خلال هذه الفترة مع خصم ثلاث أشهر من الراتب، وتغريمه بمبلغ مليوني دينار جزائري ( 2.000.000.00 دج ).
إيقاف الثنائي علاتي وبن ساحة عن التدريبات و المنافسات الرسمية مع الفريق الأول إلى غاية نهاية الموسم 2020-2021
وتحويله إلى الفريق الرديف كضمان لحقهم في التدريب خلال هذه الفترة مع خصم ثلاث أشهر من الراتب، وتغريمهم بمبلغ مليون و نصف دينار جزائري ( 1.500.000.00 دج ).
بالنسبة لربيعي تقرر خصم شهرين من الراتب وتغريمه بمبلغ مليون دينار جزائري ،( 1.000.000.00 دج ).
البيان الكامل:
بعد الطعون المقدمة في غضون الأوقات و الأشكال القانونية من طرف اللاعبين:
– توفيق عدادي
– وليد علاتي
– بلال بن ساحة
– ميلود ربيعي
المنتمين لأكابر الشركة الرياضية ” العميد ” مولودية الجزائر، إجتمعت لجنة الطعون التابعة لإدارة النادي بمقر الفريق ، و ذلك من أجل الإستماع إلى الأطراف المعنية بحضور ممثليهم.
حيث إعترف اللاعبون بالأفعال المنسوبة إليهم.
حيث أن سلوكهم يتناقض تماما مع القيم التي يحملها فريق مولودية الجزائر ، و مع دورهم كنموذج و مثال يقتدي به الشباب.
حيث أن ميلود ربيعي هو اللاعب الوحيد الذي قدم تبريرات يمكن إعتبارها ظروف مخففة.
بناءا على ذلك إتخذت لجنة الطعون ، تطبيقا للقوانين والأنظمة القرارات التالية :
1 _ توفيق عدادي :
إيقاف عن التدريبات و المنافسات الرسمية مع الفريق الأول لمدة ستة أشهر.
تحويل إلى الفريق الرديف لضمان حقه في التدريب خلال هذه الفترة.
خصم ثلاث أشهر من الراتب.
تغريم بمبلغ مليوني دينار جزائري ( 2.000.000.00 دج ) كتعويض عن الضرر الكبير التي لحق بقيم و صورة النادي.
2 _ بلال بن ساحة – وليد علاتي :
إيقاف عن التدريبات و المنافسات الرسمية مع الفريق الأول إلى غاية نهاية الموسم 2020-2021
تحويل إلى الفريق الرديف كضمان لحقهم في التدريب خلال هذه الفترة.
خصم ثلاث أشهر من الراتب.
تغريم بمبلغ مليون و نصف دينار جزائري ( 1.500.000.00 دج )، كتعويض عن الضرر الكبير الذي لحق بقيم و صورة النادي.
3 _ ميلود ربيعي :
خصم شهرين من الراتب.
تغريم بمبلغ مليون دينار جزائري ،( 1.000.000.00 دج ) كتعويض عن الضرر الكبير الذي لحق بقيم و صورة النادي.
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