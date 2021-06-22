رباعي الملهى.. إدارة مولودية الجزائر تكشف العقوبات النهائية

الرياضة
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رباعي الملهى.. إدارة مولودية الجزائر تكشف العقوبات النهائية
بقلم حواز عبد النور

كشفت أمسية اليوم الثلاثاء إدارة فريق مولودية الجزائر بصفة رسمية عن العقوبات النهائية الخاصة برباعي فضيحة الملهى الليلي وهم ربيعي، علاتي ، عدادي وكذا بلال بن ساحة، وذلك عبر بيان رسمي نُشر في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.

القرارات النهائية جاءت عقب تقديم الرباعي لطعون قانونية بعد صدور العقوبات الأولية من قبل إدارة مولودية الجزائر قبل أسبوعين، وأكد بيان الفريق العاصمي أن الرباعي اعترف بالأفعال المنسوبة إليهم إلا أن ربيعي هو اللاعب الوحيد الذي قدم تبريرات يُمكن إعتبارها ظروف مُخففة.

الإدارة العاصمية قررت إيقاف توفيق عدادي عن التدريبات و المنافسات الرسمية مع الفريق الأول لمدة ستة أشهر وتحويله إلى الفريق الرديف لضمان حقه في التدريب خلال هذه الفترة مع خصم ثلاث أشهر من الراتب، وتغريمه بمبلغ مليوني دينار جزائري ( 2.000.000.00 دج ).

إيقاف الثنائي علاتي وبن ساحة عن التدريبات و المنافسات الرسمية مع الفريق الأول إلى غاية نهاية الموسم 2020-2021
وتحويله إلى الفريق الرديف كضمان لحقهم في التدريب خلال هذه الفترة مع خصم ثلاث أشهر من الراتب، وتغريمهم بمبلغ مليون و نصف دينار جزائري ( 1.500.000.00 دج ).

بالنسبة لربيعي تقرر خصم شهرين من الراتب وتغريمه بمبلغ مليون دينار جزائري ،( 1.000.000.00 دج ).

البيان الكامل:

بعد الطعون المقدمة في غضون الأوقات و الأشكال القانونية من طرف اللاعبين:
– توفيق عدادي
– وليد علاتي
– بلال بن ساحة
– ميلود ربيعي
المنتمين لأكابر الشركة الرياضية ” العميد ” مولودية الجزائر، إجتمعت لجنة الطعون التابعة لإدارة النادي بمقر الفريق ، و ذلك من أجل الإستماع إلى الأطراف المعنية بحضور ممثليهم.
▪️حيث إعترف اللاعبون بالأفعال المنسوبة إليهم.
▪️ حيث أن سلوكهم يتناقض تماما مع القيم التي يحملها فريق مولودية الجزائر ، و مع دورهم كنموذج و مثال يقتدي به الشباب.
▪️حيث أن ميلود ربيعي هو اللاعب الوحيد الذي قدم تبريرات يمكن إعتبارها ظروف مخففة.
بناءا على ذلك إتخذت لجنة الطعون ، تطبيقا للقوانين والأنظمة القرارات التالية :
1 _ توفيق عدادي :
إيقاف عن التدريبات و المنافسات الرسمية مع الفريق الأول لمدة ستة أشهر.
تحويل إلى الفريق الرديف لضمان حقه في التدريب خلال هذه الفترة.
خصم ثلاث أشهر من الراتب.
تغريم بمبلغ مليوني دينار جزائري ( 2.000.000.00 دج ) كتعويض عن الضرر الكبير التي لحق بقيم و صورة النادي.
2 _ بلال بن ساحة – وليد علاتي :
إيقاف عن التدريبات و المنافسات الرسمية مع الفريق الأول إلى غاية نهاية الموسم 2020-2021
تحويل إلى الفريق الرديف كضمان لحقهم في التدريب خلال هذه الفترة.
خصم ثلاث أشهر من الراتب.
تغريم بمبلغ مليون و نصف دينار جزائري ( 1.500.000.00 دج )، كتعويض عن الضرر الكبير الذي لحق بقيم و صورة النادي.
3 _ ميلود ربيعي :
خصم شهرين من الراتب.
تغريم بمبلغ مليون دينار جزائري ،( 1.000.000.00 دج ) كتعويض عن الضرر الكبير الذي لحق بقيم و صورة النادي.

الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=1012625

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