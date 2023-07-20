رباعي تحكيم جزائري معني بإدارة مواجهات البطولة العربية للأندية

أعلن الإتحاد العربي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن قائمة الحكام المعنية بإدارة مواجهات البطولة العربية للأندية، التي ستقام فعالياها بالسعودية بداية من 27 جويلية لغاية 12 أوت المقبل.

وحسب بيان الإتحاد العربي لكرة القدم، عبر تويتر، ففد جرى تعيين الحكمين لطفي بوكواسة و بن براهيم لحلو كحمي ساحة، أما الحكمين قوراري مقران وزرهوني مختار كحمين مساعدين.

يجدر الإشارة، سيمثل شباب بلوزداد الجزائر في البطولة العربية، بعدما أوقعته القرعة في المجموعة الرابعة رفقة كل من الرجاء المغربي، الكويت الكويتي، والوحدة الإماراتي.