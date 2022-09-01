رباعي جزائري في التشكيلة المثالية للبطولة القطرية

تواجد الرباعي الجزائري بونجاح وعزي وبراهيمي إلى جانب هني في التشكيلة المثالية للجولة الخامسة من عمر البطولة القطر.

و قدّم الرباعي الجزائري مباريات في القمة خاصة من جانب براهيمي الذي صنع الحدث.

كما نجح بونجاح في التواجد في قائمة “ستاد الدوحة” بعد قيادة فريقه “الزعيم” القطري إلى الفوز في المباراة الماضية بتسجيل هدفا شخصيا و تمريرة حاسمة.

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