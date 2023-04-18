رباعي سوسطارة يغيب عن التدريبات لأسباب صحية

أعلنت إدارة فريق سوسطارة عن غياب الرباعي بلعيد ومريلي إلى جانب بن زازة وبلحران عن التدريبات.

وكشفت إدارة فريق اتحاد العاصمة عن سبب الغياب عبر الصفحة الرسمية لها على الفايسبوك، حيث لا أن الرباعي يعاني من أسباب صحية.

كما أكّدت أن بلعيد ومريلي يعانيان من نزلة برد التي حرمتهما من الاستعدادات، كما أوضحت أن اللاعب بن زازة من إصابة على مستوى الحوض، في حين يعاني بلحران من التواء على مستوى الكاحل.

وتلقى الفريق العاصمي ضربة موجعة قبل مواجهة الجيش الملكي في منافسة الكونفيدرالية الإفريقية.

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