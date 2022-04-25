رباعي وفاق سطيف ينال الاعتراف من الكاف !

نال رباعي فريق وفاق سطيف الاعتراف من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عقب التأهل أمام الترجي الرياضي التونسي.

“الكاف” كشف اليوم الإثنين عن التشكيلة المثالية لعودة الدور ربع النهائي من منافسة كأس رابطة أبطال إفريقيا.

كما ضمت التشكيلة المثالية أسماء الحارس، سفيان خذايرية، المدافع الأيمن خوثير زيتي، وسط الميدان، أمير قراوي والمُهاجم، رياض بن عياد.

وكان وفاق سطيف قد فاز على الترجي بهدف يتيم دون رد بملعب رادس ليبلغ نصف نهائي التشامبيانزليغ.