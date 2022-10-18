الرقم السري :

138554

باتني أصيل يريدك طيبة وسيتوجك أميرة على عرش قلبه

من منطقة الأوراس وتحديدا باتنة، أطلّ علينا رجل في ال58من عمره، أصيل محترم وجاد، متقاعد من سلك التعليم، متزوج. لديه سكن خاص يحيا به أجمل أيامه مع زوجته التي لم ترى ضيرا في أن يكون لها شريكة في زوجها. يريد صاحب الإعلان الأول في ركننا هذا وبقبول من زوجته الأولى أن يتخذ له زوجة ثانية. تحيا إلى جانبه وتكون ربة بيت ممتازة والمؤنسة لزوجته الطيبة.

ومن شروط إبن الأوراس أن تكون من توافق على عرضه من إحدى ولايات الوسط الجزائري، سنّها ما بين 40و45سنة. شرطه أن تكون بالتعدد قابلة ومن أن تكون ماكثة في البيت، مقبولة الشكل وله عليها أن يغدق عليها بالود والإحترام.

الرقم السري :

138555

مقاول من الغرب يبحث عن رفيقة للدرب يعولها ويكون لها نعم السند

من إحدى ولايات الغرب الجزائري، سنحط الرحال في ثاني محطة لنا لنوقّع إعلانا لرجل في العقد الخامس، متزوج ولديه أولاد، كما يعمل في مجال المقاولة، لديه سكن خاص.

يريد صاحب الإعلان أن يجد لروحه توأما مع إمرأة صادقة صالحة تؤمن بمبدأ التعدد، يريدها من إحدى ولايات الغرب الجزائري، سنه لا يتجاوز45سنة، كما أكثر ما يتمناه صاحب الإعلان لأن تكون من ستقبل بعرضه مطلقة أو أرملة بدون أولاد، شرطه أن تكون جميلة وبيضاء البشرة، ماكثة في البيت وهو من سيعولها ويتكفل بكامل متطلباتها.

الرقم السري :

135556

ربة بيت ممتازة سأجعلها تحيا السعادة

من تلمسان،ستكون أخر محطة لنا في هذا الركن، لرجل يطلّ من الشرفة الـ 58لعمره، متزوج ويرغب في التعدد. يشغل منصب إطار في سلك التعليم، لديه سكن خاص للزوجة الثانية التي يضمن لها السعادة.

يريد صاحب إعلاننا هذا لأن تكون من ستخوض معه هذه التجربة من إحدى ولايا ت الغرب أو الوسط الجزائري. سنها لا يتجاوز48سنة، كما يقبلها مطلقة أو أرملة بطفلين صغيرين. وأكثر ما يهمه أن تكون ربة بيت ممتازة تضفي على حياته البهجة والفرحة.

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