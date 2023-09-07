ربة منزل تُخطط للسفر مع أحد الأشخاص ببطاقات هوية فرنسية مزورة بـ50 مليون!

أفلحت شرطة الحدود بالتنسيق مع مصالح الجمارك بمطار هواري بومدين في توقيف شخصين إثنين متوجهين إلى ألمانيا بإستعمال بطاقة هوية فرنسية مزورة.

وضبط كلا المسافرين متلبسين بالجرم وهما بصدد مغادرة التراب الوطني. فتم حجز الوثائق مع توقيفهما واحالتهما على التحقيق الداخلي بالمطار.

وتم توقيف المتهمين الموقوفين اليوم الخميس أمام هيئة محكمة الجنح بالدار البيضاء للمحاكمة وفقا لاجراءات المثول الفوري “ذ.ابراهيم”، و” ك.عائشة” لمتابعتهما بجنحة مغادرة التراب الوطني واجتياز مركز حدودي باستعمال وثيقة مزورة.

وفي تفاصيل المحاكمة صرحت المتهمة الموقوفة “ك.ع” ربة أسرة، التي تنحدر من منطقة “بوقادير” من ولاية الشلف بأنها اشترت البطاقة محل الجريمة من عند أحد الأشخاص لا تعرف هويته الكاملة مقابل مبلغ 50 مليون سنتيم. بعدما قدمت له الوثائق الخاصة وصورتين شمسيتين.

ونفس التصريحات أدلى بها المتهم الثاني الذي يعد إبن نفس المنطقة والذي تبين أنهما خططا للسفر سويا إلى ألمانيا. مصرحا أنه اشترى بطاقة الهوية الفرنسية من عند نفس الشخص بمبلغ 50 مليون سنتيم كما أنه لا يعرفه معرفة جيدة.

وتساءل رئيس الجلسة أمام المتهمين عن طريقة استعمالهما بطاقات هوية فرنسية وهما لا يحوزان على جنسية البلد. معتبرة أن العملية لا يتقبلها العقل.

كما إلتمست وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية مقدرة ب100 الف دج في حق متهم مع المصادرة.