ربراب أمام قاضي التحقيق لسماع أقواله في قضية تضخيم فواتير مشروع “إيفكون”

سيمثل غدا الأربعاء، الملياردير وصاحب مجمع “سيفيتال” رجل الأعمال يسعد ربراب أمام قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة بمحكمة سيدي محمد بالعاصمة.

وحسب مصادر قضائية تحدثت لـ”النهار أونلاين”، فإن ربراب سيتم تحويله من سجن الحراش غدا صباحا نحو محكمة سيدي محمد لاستكمال مجريات التحقيق في القضية المتابع فيها.

ويواجه ربراب تهمة مخالفة حركة رؤوس الأموال وتضخيم فواتير في قضية استيراد عتاد وتجهيزات خاصة بمشروع المياه شديدة النقاوة إيفكون.

وهذه المرة الثانية التي يمثل فيها يسعد ربراب أمام قاضي التحقيق، بعد المرة الأولى في أفريل المنصرم عندما تقرر فيها إيداعه الحبس المؤقت.

وكانت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر قد رفضت طلبا للإفراج المؤقت أودعته هيئة الدفاع عن ربراب نهاية ماي الماضي.