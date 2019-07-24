ربراب: “أنا أسير 26 شركة.. لم أضخم الفواتير ويجب إجراء خبرة أخرى”

استمع اليوم الأربعاء، قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة على مستوى القطب الجزائي المتخصص بمكافحة الفساد، لرجل الاعمال وصاحب مجمع سيفيتال يسعد ربراب.

وتم التحقيق مع ربراب بخصوص شبهة تضخيم فواتير ومخالفة حركة رؤوس الأموال.

وكشف مصدر قضائي لـ”النهار اونلاين” أن رجل الأعمال يسعد ربراب دافع عن نفسه من تهمة تضخيم الفواتير ومخالفة حركة رؤوس الأموال.

وكان من جملة ما قاله ربراب لقاضي التحقيق هو أن الآلات الخاصة بالمياه شديدة النقاوة كانت النسخة الأولى عالميا وهو ما جعل سعرها مرتفع.

وقال نفس المصدر إن رجل الأعمال الذي يقبع بسجن الحراش، قال في إفاداته أمام قاضي التحقيق أنه بصفته الرئيس المدير العام لمجمع سيفيتال فإنه يسير 26 شركة ولايمكنه الاطلاع على كل التفاصيل أو بعض الهفوات إن وجدت.

قبل أن يطالب خبرة ثانية حول قيمة الآلات الموجهة لمشروع إيفكون الخاص بتصنيع المياه شديدة النقاوة.