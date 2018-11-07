ربراب: “تلقينا تسهيلات كبيرة من الحكومة الفرنسية للإستثمار في البلاد”

كشف الرئيس المدير العام لمجمع سيفيتال يسعد ربراب، أنه تلقى تسهيلات كبيرة من قبل الحكومة الفرنسية من أجل الإستثمار في البلاد.

وقال ربراب اليوم الأربعاء، على هامش تدشين مصنع سيفيتال في احدى ضواحي باريس: “العالم يتطور وسنة 2030 غدا.. لذلك أسرعنا في وضع هذه التقنية الجديدة التي تخص تصفية المياه القذرة”.

وبخصوص الإستثمار في الجزائر، فقد أكد ربراب: “نملك بلدا غنيا ولا يوجد له مثيل ولغنجاح الإستثمار فيه، يجب استغلال الجزائري أحسن استغلال ووضعه في ظروف مادية وتكوينية جيدة”.

وأضاف: “وجهت مشروع استثماري إلى الأراضي الفرنسية وبالضبط في مدينة شارل لوفيل ميزيار على وجه التحديد، نظرا للتسهيلات التي أقرتها لنا الحكومة الفرنسية”.

وفي المقابل اوضح ذات المتحدث، أن هذا المشروع جدا مربح، كما أن مجمعه و لأول مرة تلقى طلبان من الصين والولايات المتحدة الأمريكية قبل أن يرى المشروع النور، ليختم كلامه أن مؤسسته تبدأ في عرض منتوجاتها في السوق العالمية.