ربراب ثاني أغنى ميلياردير عربي بـ4,8 مليار دولار

أفصحت مجلة “فوربس” الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن تصنيفها السنويا لأغنى أغنياء العالم.

وضمت القائمة رجل الأعمال الجزائري يسعد ربراب بثروة قدرت بـ4.8 مليار دولار، اين احتل المركز 589 عالميا.

وذلك في المركز الثاني خلف الملياردير المصري ناصف ساويرس الذي جاء في الصدارة بـثروة قدرت بـ8.3 مليار دولار.

وحسب التصنيف الذي نشرته المجلة الذائعة الصيت، فلقد ضمت قائمة الـ10 شخصيات لأغنى رجال العالم، عدة أسماء من الولايات المتحدة الأمريكية.

وبدون اي مفاجئات تصدر القائمة مؤسس شركة “امازون” الأمركية جيف بيزوس القائمة بثروة تقدر بحوالي 177 مليار دولار.

اما في المركز الثاني فجاء رجل الأعمال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا”.

أين قدرت ثروته بحوالي 151 مليار دولار في تحسن ملحوظ، اين قفز من المركز الـ31 الى المركز الثاني.

أما المركز الثالث فعاد للملياردير الفرنسي برنارد أرنو وعائلته، حيث بلغت ثروته إلى 150 مليار دولار.

ليأتي مؤسس شركة “مايكروسوفت” بيل غيتس رابعا بثروة تبلغ 124 مليار دولار.

في حين عاد المركز الخامس لمؤسس “فايسبوك” مارك زوكبريرغ بثروة بلغت 97 مليار دولار.