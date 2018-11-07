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ربراب: سيكون لهذا الإستثمار فروع في دول أخرى لأنه تخصص جديد على مستوى العالم

الوطني
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ربراب: سيكون لهذا الإستثمار فروع في دول أخرى لأنه تخصص جديد على مستوى العالم
بقلم م . فيصل

كشف اليوم الأربعاء رجل الاعمال إسعد ربراب أنه سيكون لهذا الإستثمار فروع في دول أخرى لأنه تخصص جديد على مستوى العالم.

وأضاف في تصريح للنهار أن هذه المحطات لانصنعها إلأ في فرنسا وإنما من أجل تلبية الحاجات  الأوروبية ولأمريكا.

مشيرا أنه سيتم إنشاء محطات أخرى في الجزائر والصين وأيضا بالولايات المتحدة الأمريكية، لأن هناك طلب كبير على مستوى العالمي.

من جهتة أخرى قال ربراب أن هذا المصنع يعمل بتكنولوجية جديدة في العالم وبسعر منخفض 4 مرات  بالنسبة التكنولوجية القديمة.

وللتذكير، فقد تم صباح اليوم الرئيس الفرنسي بتدشين مشروع سيفيتال، يتعلق بوحدة إنتاجية لماكينات صناعة المياه النقية عالية الجودة


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