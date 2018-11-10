ربراب: هذا ما ستضمنه سيفيتال للفلاحين الجزائريين

قال رجل الأعمال اسعد ربراب السياسية الفلاحية في الجزائر تستغل المساحات الزراعية كلها على دفعة واحدة دون تركها للراحة.

وقال ربراب ان معمول به من دراسات فلاحية ان زرع البقوليات والخضر يجعل الارض غنية بالازوت.

وما يجعل الفلاحين يجنون محصولا ممتاز من الحبوب في العام المقبل، وفي نفس الوقت يحصلون على البذور الزيتية.

واردف ربراب: قلنا لفلاحين اننا مستعدون لإمضاء عقود لمرافقتهم لجلب البذور ذات نوعية وضمان شراء كل محاصيلهم للإستغلالها في مصانع سيفتال.

وبهذا سنأمن الجزائر في هذا الجانب غذائي، في انتاج الزيوت المنتوجات الحيوانية اللحم والحليب.

وفي نفس الوقت ننتج الزيت خام التي نقوم بإسترادها بنسبة 100 بالمائة حاليا .

وبهذا المشروع نقوم بتحسين الميزان المدفوعات للجزائر وتجنب استيراد السوجا بقيمة 2.5 مليار دولار في العام.

السوجا والزيوت الخامة تمثل وحدها 1.5 مليار دولار في العام، في الوقت مشروعنا سينتج 3.5 مليون طن.

جزء موجه للاستهلاك الوطني وجزء اخر موجه للتصدير.

وقال ان وزيوت النباتية يصل سعرها الى 700 دولار للطن الواحد وصلت في وقت ما الى 1800 دولار حسب احتياجات السوق.

1 طن من السوجا يتراوح سعره بين 400 و450 دولار ويصل احيانا الى 600 دولار للطن الواحد.

وطمئن ربراب منافسيه ان سيفيتل تضمن لهم لبيع كل سلعهم وقال انه سنأتي مكملين، وان والباقي من السلع موجهة للتصدير.