ربراب وبجاوي وياسف سعدي في فضائح ضريبية جديدة

“باراديز بايبرز” تسريبات جديدة للتحاد الدولي للمحققين الصحفيين (ICIJ)، كشفت عن أسماء جزائرية معروفة في الساحة المال والأعمال.

والتي تطورت في العديد من الاختلاسات الضريبية بالملايين الدولارات، حيث حملت تسريبات “باراديز بايبرز”،

أسماء كل من السياسي ياسف سعدي، أحد أبرز قادة جبهة التحرير الوطني خلال الثورة التحريرية (1955-1957)، الذي يملك جزء من ثروته بجزر “كايمان” في المملكة البريطانيا.

وتجدر الإشارة إلى أن ياسف سعدي قد ظهر في قائمة الشركة السويسرية التابعة لـ”HSBC”، التي كشف عنها المحققين (ICIJ) في عام 2015.

كما يملك حساب في 2006-2007، وقام بتوفير 400 ألف دولار أمريكي.

حيث ذكرت التحقيقات أن ياسف سعدي أنه تلقى 000 200 دولار في اطار احترام حقوق التأليف والنشر.

أما بخصوص ياسين ربراب، ابن رجل الأعمال الجزائري المعروف اسعد ربراب، كشفت “باراديز بايبرز”، أنّه يملك شركة “ليتل كايمان الشرق 91A 177” في جزر كايمان والتي تديرها شركة “أبليبي” بالنيابة عن ياسين ربراب، بالشراكة مع رضا بجاوي شقيق فريد، وابن شقيق وزير الخارجية الجزائري السابق محمد بجاوي، ويستخدم شركة سنغافورية تديرها “آسياسيتي”، للهروب الضريبي.

الشركة السنغافورية المحدودة، لإدارة حساب سويسري مقرها في فرع “جنيف” للبنك “ميرابوكس وسيي”.

ويعيش رضا بجاوي في “كيبيك”، حيث يملك العديد من العقارات ويعيش بين مونتريال ودبي.

آخر اكتسابه: شقة فاخرة تقع في “رامزاي”، بمونتريال، قام بشرائها بـ1.8 مليون دولار كندي.

كما حصل قبل ثلاثة أشهر، حصل على شركة “أبارتيمنتس أكاديا” في مونتريال.