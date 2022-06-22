ربراب يتخلى عن إدارة مجمع سيفيتال وإبنه يخلفه

أعلن رجل الأعمال يسعد ربراب تخليه عن إدارة مجمع سيفيتال وخروجه إلى التقاعد.

وجاء في بيان لمجمع سيفيتال، على لسان يسعد ربراب: “بعد أكثر من 50 عاما قضيتها في المجال الاقتصادي ببلادنا. فقد عشت هذه الفترة بكل سعادة وافتخار.. قررت أن أترك جميع مهامي وصلاحياتي على رأس مجمع سيفيتال”.

وتابع ربراب في البيان: “سأتقاعد في 30 جوان وأسلم المشعل لإبني مليك ربراب الذي سيصبح الرئيس المدير العام للمجمع”.

وكشف ربراب، أن إبنه مليك يحوز على شهادات عالية في الإدارة والمالية، وسبق له شغل مناصب عليا في سيفيتال.

وأوضح ذات المتحدث، أن عملية الانتقال هذه بدأت في نهاية عام 2020 واليوم شارفت على نهايتها.

مؤكدا أن هذا التطور والانتقال يتم بطريقة سلسلة وأن سيفيتال ستبقى مؤسسة مواطنة تشارك في تنمية البلاد.

وأكد يسعد ربراب أن سيفيتال ستواصل الإستثمار لخلق فرص العمل وخلق الثروة والمساهمة في الصادرات خارج المحروقات.

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