ربراب يعرض مشاريع “سيفيتال” المستقبلية على ماكرون في فرنسا

إلتقى رجل الأعمال اسعد ربراب، بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في فرنسا بمناسبة التظاهرة الاقتصادية “اختر الشرق الكبير”.

وناقش الرئيس المدير العام لسيفيتال، مع الرئيس الفرنسي المشاريع المستقبلية لمجمعه في فرنسا.

وكتب ربراب، في تغريدة له بـ”التويتر”، “مع إيمانويل ماكرون في بنتاموسون، تطرقنا إلى المشاريع المستقبلية لمجمع سيفيتال في فرنسا”.

والتقى اسعد ربراب على هامش القمة، بناثالي لويز، الوزيرة المسؤولة عن الشؤون الأوروبية.