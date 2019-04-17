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ربراب يكشف سبب إستدعائه من قبل مصالح الدرك بباب جديد

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ربراب يكشف سبب إستدعائه من قبل مصالح الدرك بباب جديد
بقلم أمينة داودي

 توجه صبيحة اليوم الأربعاء رجل الأعمال إسعد ربراب، إلى فصيلة الدرك بباب جديد للإستماع له بشأن مشاريع مجمع سيفيتال.

ونشر ربراب عبر حسابه على “الفايسبوك”:”توجهت هذا الصباح إلى فصيلة الدرك بباب جديد، تم الاستماع إلي بشأن نشاطات مجمع سيفيتال”.

“والعراقيل التي يتعرض لها مجمعنا، على غرار الشعب الجزائر ي، ضحية النظام وعصابته الاقتصادية.

توجهت هذا الصباح الي فصيلة الدرك بباب جديد. تم الاستماع إلي بشأن نشاطات مجمع سيفيتال والعراقيل التي يتعرض لها. مجمعنا، على غرار الشعب الجزائر ي، ضحية النظام وعصابته الاقتصادية #الجزائر Groupe Cevital

Publiée par Issad Rebrab sur Mercredi 17 avril 2019


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