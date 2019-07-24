ربراب يمثل أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد

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ربراب يمثل أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد
بقلم عبد الرحمن سالمي 

يمثل في هده الاثناء رجل الأعمال صاحب مجمع “سيفيتال”  يسعد ربراب، أمام قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة بمحكمة سيدي محمد بالعاصمة.

و تم تحويل ايسعد ربراب صاحب مجمع سيفيتال الموجود رهن الحبس المؤقت بالحراش صبيحة اليوم  من سجن الحراش نحو محكمة سيدي محمد لاستكمال مجريات التحقيق في القضية المتابع فيها.

ويواجه ربراب تهمة مخالفة حركة رؤوس الأموال وتضخيم فواتير في قضية استيراد عتاد وتجهيزات خاصة بمشروع المياه شديدة النقاوة إيفكون.


وهذه المرة الثانية التي يمثل فيها يسعد ربراب أمام قاضي التحقيق، بعد المرة الأولى في أفريل المنصرم عندما تقرر فيها إيداعه الحبس المؤقت شهر ماي
وكانت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر قد رفضت طلبا للإفراج المؤقت أودعته هيئة الدفاع عن ربراب نهاية ماي الماضي.


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