ربط أزيد من 77 ألف مستثمرة فلاحية بالكهرباء

قال وزير وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة محمد عرقاب، أنه قد تم ربط أزيد من 77 ألف مستثمرة فلاحية على المستوى الوطني بالطاقة الكهربائية منذ 2020.

وأشار عرقاب خلال جلسة علنية مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية، إلى أن جهود القطاع بالتنسيق مع القطاعات المعنية مكنت من ربط 77242 مستثمرة فلاحية بالكهرباء. وهذا دليل على قدرة البرامج الوطنية على تحقيق نتائج ملموسة”.

وأكد وزير الدولة في هذا السياق عزم قطاع الطاقة على مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء. حسب الطلبات المقدمة من مصالح قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. معربا عن أمله أن تسهم الاجراءات المتخذة في تسريع وتيرة الربط الكهربائي وتذليل الصعوبات التقنية والادارية في مختلف الولايات.

ولفت في هذا الصدد إلى أهمية هذا البرنامج المتعلق بربط المستثمرات الفلاحية بالطاقة، الذي تم إطلاقه في 2020. باعتباره يندرج في إطار جهود تحقيق الأمن الغذائي.

وفي رده على سؤال آخر يتعلق بالربط بالغاز الطبيعي في بعض المناطق بالمسيلة، أوضح الوزير أن هذه الولاية استفادت من عدة برامج عمومية تهدف لإيصال الغاز لفائدة أزيد من 40 ألف مسكنا. بتكلفة تقدر بـ 14.9 مليار دج، تعرف نسبة تقدم تقدر بـ 73 بالمائة.

وفي سياق ذي صلة، أشار إلى أن توصيل الغاز يتطلب توفير موارد مالية كبيرة. ومع ذلك فإن الدولة تبرمج كل سنة برامج ربط جديدة بالغاز لفائدة مختلف الولايات. وبالنسبة لربط بعض القرى بأولاد جلال، أكد أن نسبة إدخال الغاز الطبيعي بهذه الولاية الفتية بلغت 64 بالمائة. مشيرا إلى أنه تم احصاء حاجيات الولاية بما فيها القرى. و”سيتم التكفل بها تدريجيا حسب توفر الأغلفة المالية المتاحة”

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