ربط أكثر من 52 ألف مستثمرة فلاحية بالكهرباء

أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الإثنين، أنه قد تم ربط أكثر من 52741 مستثمرة فلاحية بالكهرباء عبر كامل التراب الوطني.

وأوضح عرقاب، خلال زيارة العمل والتفقد التي شرع فيها بولاية المنيعة، أن ربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء من أولويات الحكومة. مضيفا أن القطاع و من خلال سونلغاز، يمنح العديد من التسهيلات لتسريع عمليات الربط.

كما أكد الوزير أن سونلغاز تقوم بإطلاق أعمال الربط بالكهرباء مباشرة بمجرد موافقة المصالح الفلاحية. مجددا تأكيده على ان قطاع الطاقة والمناجم يساهم في دعم وتطوير قطاع الفلاحة. من خلال تموين مختلف الأنشطة الفلاحية وتموينها بالطاقة والاسمدة الفلاحية.

حيث قامت سوناطراك سنة 2023 بتغطية معظم الطلب الداخلي من الاسمدة وذلك من خلال الإنتاج الأولي. المتوفر لديها والذي دعم السوق الوطنية بازيد من 320 ألف طن من اليوريا.

يشار أن الوزير في المحطة الثانية من زياته للولاية قام بوضع حيز الخدمة ربط بالكهرباء لمستثمرة فلاحية للسيد حجاج.

أين عبر الوزير عن فخره الكبير لمساهمة القطاع، من خلال سونلغاز، في تحقيق هكذا مشاريع، ولاسيما الفلاحية منها، خاصة مع تواجد منتجات فلاحية متنوعة تبعث بالتفاؤل . كما انتهز الوزير هذه المناسبة، لتجديد عزم القطاع على مرافقة الفلاحيين والصناعيين لتحقيق مشاريعهم الخلاقة للثروة ومناصب الشغل، وكذا المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي ببلادنا.

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