ربط كل المدارس والمستشفيات بالقمر الصناعي “ألكوم سات 1”

قال عز الدين أوصديق المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية، أنه سيتم وضع إتفاقيات مع مختلف القطاعات لتزويدها بالخرائط الموضوعاتية.

كاشفا عن وجود مشروع لربط المدارس والمستشفيات بالقمر الصناعي ألكوم سات 1 لتزويدها بإمكانية التعليم والطب عن بعد.

مضيفا خلال استضافته بالقناة الإذاعية الأولى، أن الوكالة الفضائية تسعى لتزويد مختلف المؤسسات الوطنية بصور وخرائط موضوعاتية.

مؤكدا أن المؤسسة تنتهج سياسة التكوين لتوطين المعرفة التكنولوجية في الجزائر.

كما أن هنالك إتفاقيات كثيرة بين الوكالة ومختلف القطاعات من شأنها تسهيل إتخاذ القرارات على المسؤولين الجزائريين.

وأشار ذات المتحدث، إلى أن الوكالة تهدف إلى إعداد خرائط لثلاثين منطقة حساسة مهددة بالفيضانات والحرائق للمساعدة على الوقاية.

من الكوارث الطبيعية وحماية الحدود.