ربط 100 حيا وتجمعا سكانيا بإنترنت الألياف البصرية في معسكر

تواصل المديرية العملياتية لإتصالات الجزائر بمعسكر عملية ربط مختلف الأحياء والتجمعات السكانية بخدمات الهاتف الثابت وإنترنت الألياف البصرية ذات التدفق العالي جدا (FTTH)، عبر مختلف بلديات الولاية.

وحسب بيان لاتصالات الجزائر، بلغ عدد الأحياء والمواقع السكانية التي تم ربطها بإنترنت الألياف البصرية إلى غاية بداية شهر سبتمبر الجاري. 100 حيا وتجمعا سكانيا تنتشر عبر مختلف بلديات ولاية معسكر. من بينها 51 موقعا وتجمعا سكانيا تم الإنتهاء من ربطها بهذه التكنولوجيا خلال سنة 2023.

وتم الإنتهاء مؤخرا من ربط بخدمات الهاتف الثابت وإنترنت الألياف البصرية، كل من حي 860 سكن إجتماعي بسيدي عبد القادر بن جبار. وتعاونية بوكتاب على مستوى بلدية معسكر، وكل من حي 60 سكن ترقوي (الأمن الوطني) وحي شبوب صالح ببلدية زهانة.

وكذا ربط أحياء منطقة بلاحة الحاج ببلدية بوهني، وحي 96 سكن ترقوي (الأمن الوطني) ببلدية غريس. إضافة إلى كل من حي 120 سكن إجتماعي وحي 40 سكن إجتماعي ببلدية عوف.

لتضاف إلى مجموعة واسعة من الأحياء والتجمعات السكانية التي إستفادت من هذه التكنلوجيا من قبل. والتي تنتشر عبر مختلف بلديات الولاية، بما فيها، بلدية معسكر، حسين، سيق، المحمدية، غريس، واد تاغية، تيغنيف،واد الأبطال زهانة، بوهني، عوف وهاشم.

للتذكير، تعتمد إنترنت الألياف البصرية على توصيل شبكة الألياف البصرية إلى غاية منازل الزبائن. ما يوفر خدمات هاتفية ذات جودة عالية، وتدفق إنترنت عالي جدا، يصل لغاية 300 ميغا في الثانية،

ومن خلال ربط الأحياء الجديدة بهذه التكنولوجيا، يرتفع العدد الإجمالي للأحياء والتجمعات السكانية الموصولة بخدمات الهاتف الثابت والإنترنت ذات التدفق العالي جدا FTTH. عبر كامل ولاية معسكر إلى 100 موقعا، وبقدرة إستعاب إجمالية تصل ل22184 مشترك. فيما تبقى الأشغال متواصلة لتزويد عدة أحياء أخرى بهذه التكنولوجيا.

تجدر الإشارة إلى أنه يمكن لسكان كل الأحياء الموصولة بإنترنت الألياف البصرية، بما فيهم سكان الأحياء التي تم ربطها مؤخرا، الإستفادة من المزايا الإستثنائية لإنترنت الألياف البصرية. مع الحصول مجانا كذلك، على جهاز مودم الألياف البصرية، إضافة إلى الإعفاء من دفع مصاريف الربط والتركيب.