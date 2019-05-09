ربط 106 منازل بالغاز الطبيعي بحي بن صغير في الولاية الحدودية الطارف

تم أمس الأربعاء ربط ما لا يقل عن 106 منازل، بحي بن صغير، بلدية الزيتونة ولاية الطارف بشبكة الغاز الطبيعي

كما تم خلال ذات العملية ربط منازل أخرى بالكهرباء الريفية، بحمام سيدي طراد من قبل نفس الجماعة المحلية.

وقد مكّنت العملية التي تزامنت مع إحياء الذكرى 74، لأحداث 8 ماي 1945، 61 عائلة تقطن بهذا الحي الريفي

من الإستفادة من مزايا هذه الطاقة الحيوية، من خلال مشروع تطلب تمويلا بقيمة 5مليار دينار وفق ما أوردته ذات المصالح.

وأكد المسؤولون عن برنامج توزيع الغاز الطبيعي بالولاية أن المشروع سيبلغ قبل نهاية ديسمبر 2019 معدل تغطية بـ75 من المائة.

وشدد والي الطارف على ضرورة الإسراع في وتيرة الأشغال، ألح على المسؤولين المعنيين بضرورة استدراك التأخر المسجل في هذا المجال

لتمكين سكان هذه المناطق الحدودية، من الإستفادة من هذه الطاقة الحيوية، في أقرب الآجال الممكنة.

وقد تضمنت العملية الثانية، ربط 45 منزلا بشبكة الكهرباء الريفية بحمام سيدي طراد، بغلاف مالي بقيمة فاقت 9 مليون دينار.