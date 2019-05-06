ربط 140 مشتة بشبكة الكهرباء الريفية في سوق أهراس

تم ربط ما لا يقل عن 142 مشتة، من أصل 253 مبرمجة عبر البلديات الـ26 التي تعدها سوق أهراس، للربط بشبكة الكهرباء الريفية.

وحسبما علم، اليوم الاثنين، من مديرية الطاقة، فقد تم تخصيص مالي بقيمة 120 مليار دج، لتجسيد عملية الربط بهذه الشبكة.

وأكد مدير الطاقة، عمار فرحاتي، بأن مختلف عمليات الربط سمحت بتثبيت السكان، في مناطقهم الأصلية للتوجه لخدمة الفلاحة.

ومس هذا البرنامج، 58 حيا سكنيا، بعديد مناطق الولاية، وسيتم لاحقا ربط الـ111 مشتة المتبقية حسب ذات المتحدث.

و أكد فرحاتي، بأن عمليات الربط سمحت برفع التغطية بشبكة الكهرباء بالولاية، إلى 97,01 بالمائة.

وأشار ذات المتحدث، إلى أن برنامج السكن الريفي المدعم، تطلب جهودا كبرى قصد التكفل بربط آلاف السكنات الريفية بالكهرباء.

حيث وصلت الكهرباء الى كل مشاتي بلديات هذه الولاية، التي تتميز بتضاريس طبيعية وعرة.

على غرار بلديات عين الزانة وأولاد مومن ولخضارة، وأولاد ادريس والمشروحة ولحنانشة.

وعرفت الولاية-يضيف المتحدث- خلال السنوات الأخيرة قفزة معتبرة في مجال التزود بشبكة الغاز الطبيعي، حيث تم ربط 26 بلدية بهذه الطاقة الأساسية.

كما تم برسم ذات البرنامج ربط 17 تجمعا سكنيا ثانويا بالغاز الطبيعي.