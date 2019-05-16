ربط 1550 منزل بشبكة الغاز الطبيعي في عين الريش بالمسيلة

تم اليوم الخميس، ربط ما لا يقل عن 1550 منزل، ببلدية عين الريش، التابعة لعين الملح، في المسيلة، بشبكة الغاز الطبيعي.

وحسبما علم من خلية الإعلام و الاتصال بالولاية، لـ”واج”، تم تسجيل هذا المشروع في الشطر الأول، من ميزانية صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية.

وذلك ضمن صفقة شملت عمليتين، الأولى بكل من عين سيدي محمد والقرية الفلاحية، والثانية بعين الريش.

وذلك بغلاف مالي إجمالي، يتجاوز الـ225 مليون دج، حسب ذات المصدر.

وتتكون هذه الشبكة، من أنابيب البوليتيلان الصلب، وبأقطار مختلفة، تمتد على مسافة 36 ألف و500 كلم.

حيث تم إطلاق الأشغال، التي تم إسنادها لمقاولة محلية، في أواخر شهر سبتمبر من السنة المنصرمة.

ولم تتجاوز آجال إنجاز هذا المشروع، الـ7 أشهر، حسب ذات المصدر.