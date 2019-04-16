ربط 210 سكن بشبكتي الغاز الطبيعي والكهرباء بسوق أهراس 

تم، اليوم الثلاثاء، ربط 210 سكنات بحي الشهيد “باجي مختار” بمدينة سوق أهراس، بشبكتي الغاز الطبيعي والكهرباء،بعد معاناة دامت أزيد من 19 سنة .

وأشرف على عملية ربط السكنات بشبكتي الغاز والكهرباء، والي ولاية سوق اهراس، فريد محمدي ، رفقة عدد من مسؤولي الولاية و مدير الطاقة ومؤسة سونلغاز .

حيث تّم مد شبكة للتوزيع بـطول6,22 كلم في آجال لم تتجاوز 3 أشهر وذلك بغلاف مالي من ميزانية الدولة بقيمة 15 مليون د.ج فيما بلغت القيمة المالية لربط السكن الواحد بهذا الحي بالغاز الطبيعي 67 ألف دج.

واستنادا للشروح المقدمة بعين المكان, فإن ربط مجموع هذه العائلات بشبكة الكهرباء.

التي تم إنجازها في ظرف 45 يوما فقد كلفت 16 مليون د.ج فيما وصلت قيمة ربط السكن الواحد بالكهرباء إلى 77 ألف دج.

وبالمناسبة، أوضح والي الولاية بأن الأشغال جارية حاليا عبر عديد أحياء مدينة سوق أهراس لربط 1600 سكن بشبكة الغاز الطبيعي و1400 سكن بشبكة الكهرباء فضلا عن الشروع “قريبا” في برنامج “طموح” بغلاف مالي معتبر في إطار صندوق التضامن

والضمان للجماعات المحلية لربط 100 مشتة عبر عديد بلديات الولاية تضم مجموع 80 ألف نسمة بشبكة الغاز الطبيعي.

وأوضح المسؤول أنه سيشرع “قريبا” على مستوى حي الشهيد باجي مختار بمدينة سوق أهراس، فتح وتزفيت طريق هذا الحي الممتد على طول 3ي6 كلم من طرف مديرية الأشغال العمومية

وكذا إنجاز الإنارة العمومية فضلا عن إنجاز مدرسة ابتدائية نموذجية ومطعم بـ200 مقعد وذلك بغلاف مالي بـ77 مليون د.ج وهو ما سيسمح لهذا الحي الذي كثيرا ما عانى سكانه من المعاناة في عديد المجالات.