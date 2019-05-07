ربط 24 ألف مشترك بشبكة الألياف البصرية في المسيلة

تم ربط ما مجموعه 24 ألف مشترك يقطنون بمدينتي المسيلة وبوسعادة بشبكة الألياف البصرية، حسب بيان لإتصالات الجزائر، اليوم الثلاثاء.

وأوضح ذات المصدر، بأن هذه التقنية سمحت بتغطية 12 موقعا على مستوى المدينتين،مردفا بأن هذه التكنولوجيا

التي تتضمن تعويض الألياف النحاسية بألياف زجاجية ستساهم في تحسين خدمات إتصالات الجزائر عبر ولاية المسيلة.

و شهدت ولاية المسيلة خلال السنة المنصرمة إطلاق أشغال نشر 98 كلم من شبكة الألياف البصرية تم إسنادها لـ18 مقاولا ب

هدف تعميم الألياف البصرية عبر مجموع البلديات الـ47 لولاية المسيلة، يضيف ذات المصدر .

هذا المشروع يأتي تكملة لعملية نشر 421 كلم من الكابلات التي قامت بها إتصالات الجزائر، في وقت سابق من أجل تحسين الربط بشبكة الإنترنت.

كما تم خلال سنة 2018 بولاية المسيلة تسجيل ربط مؤسسات تابعة للجماعات المحلية وإتصالات الجزائر

ناهيك على محطات لمتعامل الهاتف النقال موبيليس بالألياف البصرية على امتداد 324 كلم، وفق ذات المصدر.