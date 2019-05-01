ربط 3765 عائلة بغاز المدينة في بلديات المدية

أخبار الجزائر
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ربط 3765 عائلة بغاز المدينة في بلديات المدية
بقلم نادية بن طاهر

استفادت 3765 عائلة، في المدية، من الربط بغاز المدينة في بعد انتظار طويل، نظرا للبرودة القاسية، وصعوبة التضاريس بتلك المناطق.

وحسب ما أوردته الإذاعة الجزائرية، اليوم الأربعاء، تشمل عملية الربط بالغاز، كل من بلديات، ولاد عنتر قصر البخاري الكاف الاخضر، ولاد براهيم وبوسكن .

و أكد والي المدية، عباس بداوي، للإذاعة الجزائرية، أنه مع نهاية السنة الحالية، تكون المدية قد قطعت أشواطا كبيرة في الربط بشبكة الغاز الطبيعي.

حيث ينتظر أن يصل عدد البلديات المربوطة بالغاز الطبيعي، إلى58 بلدية، حسب نفس المتحدث.

وفرح مواطنو منطقة أولاد عنتر، بهذاالانجاز، خاصة وأن المنطقة، مشهود لها، ببرودة طقسها.

من جهة أخرى، تم وضع حيز الخدمة، شبكة الكهرباء الريفية في عدة مداشر، وقرى نائية.

وذلك من أجل تشجيع المواطنين على العودة غلى المداشر التي هجروها، أثناء العشرية السوداء .


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