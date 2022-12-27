ربط 48 ألف مستثمرة فلاحية بشبكة الكهرباء في سنة 2023

يرتقب أن يتم خلال السنة القادمة ربط 48 ألف مستثمرة فلاحية عبر الوطن بشبكة الكهرباء. وأوضح الناطق الرسمي لمجمع سونلغاز، خليل هدنة، أن “العملية برمج انجازها تدريجيا على مدار السنة”. و”ستتكفل أساسا بالمستثمرات الفلاحية المتخصصة في الزراعات الاستيراتيجية”.

وذكر ذات المصدر أن “عملية ربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء عرفت تقدما كبيرا”. “يترجم من خلال ربط 30 ألف مستثمرة فلاحية عبر الوطن بالكهرباء الى غاية نهاية السنة الجارية”.

وفي مجال نشاط مؤسسة سونلغاز، أشار المصدر ذاته إلى أنه تم برسم العام 2022 ربط أزيد من 319 ألف مسكن بالكهرباء والغاز. فضلا عن ربط 50 منطقه نشاط ومنطقة صناعية بالكهرباء والغاز.

وبهدف تحسين نوعية واستمرارية التزويد بالطاقة، أكد هدنة أنه تم تخصيص غلاف مالي منذ سنة 2021 يقدر بـ230 مليار دج بهدف رفع القدرة الإنتاجية ودعم شبكة النقل والتوزيع.

وكان وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، قد كشف عن ربط 30 ألف مستثمرة فلاحية بالشبكة الكهربائية عبر الوطن. قبل نهاية السنة تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.

وأضاف وزير الطاقة عرقاب خلال زيارة تفقدية قادته إلى ولاية أدرار. أنه سيتم ربط 30 ألف مستثمرة فلاحية بالكهرباء عبر الوطن قبل نهاية السنة.

ويواصل لليوم الثاني وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، والوفد المرافق له. زيارة العمل والتفقد لولاية أدرار. ليقوم ببلدية تمنطيط، بوضع حجر الأساس لمشروع إنجاز مركز لتحويل الكهرباء بطاقة 220 كيلوفولط و بغلاف مالي إجمالي قدره 2500 مليون دينار. و هو المشروع الذي سيدخل حيز الخدمة في مارس 2023.

كما أكد وزير الطاقة والمناجم، على أن هذا المشروع الهام بولاية أدرار سيعزز ويؤمن التموين بالطاقة الكهربائية للمواطنين والصناعيين والفلاحيين بأدرار. كما سيساهم في تحسين نوعية هذه الخدمة.